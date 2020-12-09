Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Radulovic'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Radulovic'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

09.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Radulovic'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın yeni Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın yeni Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Radulovic'le telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Radulovic'i kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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