Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da resmi temaslarda bulundu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da resmi temaslarda bulundu.

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti Podgorica'da resmi temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, Karadağ'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde, "Villa Gorica" konağında, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Meclis Başkanı İvan Brajovic, Başbakan Dusko Markovic ve Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ile Darmanovic, "Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması" ile "Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşma" imzaladı.

Kaynak: AA
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