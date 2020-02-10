Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da cami ziyaretinde bulundu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da cami ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da bulunan tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.

10.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ'da cami ziyaretinde bulundu

Dışişleri Bakanı , 'da bulunan tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerinde geldiği Karadağ'da restorasyonunu TİKA'nın yaptığı Osmanlı'dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Cami ziyareti sırasında 'de şehit olan askerler ve diğer tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Cami ziyaretinin ardından Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Fejziç ile ortak gerçekleştirdiği konuşmada Karadağ'da yaşayan Türk vatandaşlarının refahı adına çalışmalar yapıldığını ifade ederek, Türkiye-Karadağ İş Platformu'na destek vermeleri için Türk iş adamlarına çağrıda bulundu. - PODGORICA

Kaynak: İHA
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