Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kanadalı mevkidaşı Champagne telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA