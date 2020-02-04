Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamerunlu mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.
04.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Kamerunlu mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin ele aldığı konulara ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA