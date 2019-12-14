Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü.

14.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti 'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı. Temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ile görüştü. Çavuşoğlu, Taro Kono'yla görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. - DOHA

Kaynak: İHA
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