Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
05.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun İtalyan mevkidaşı Di Maio ile yaptığı görüşmede, Libya, Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği (AB) konuları ele alındı.

Çavuşoğlu'nun Lübnanlı mevkidaşı Vehbe ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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