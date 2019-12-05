Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

05.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:23

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı 'nu karşılaması

Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
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