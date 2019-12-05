Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
05.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:23
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılaması
Görüşmeden detaylar ROMA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA