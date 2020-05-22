Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalyan Silvia Romano'nun kurtarılması için Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, normalleşme süreci, turizm konuları ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA