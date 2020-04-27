Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
27.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve bölgesel konuları ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA