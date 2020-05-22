Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme ile turizm konuları ele alındı.

Kaynak: AA