Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail Turistlere Problem Çıkarmaya Son Vermeli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail, turistlerin Ürdün'ü ziyaret etmeleri konusunda problem çıkarmaya son vermeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" programına katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada programa ev sahipliği yaptığı için İngiltere'ye teşekkür ederek, "Bugün Türkiye'nin Ürdün'e olan tam desteğin ve Ürdün ekonomisine olan güvenini göstermek için buradayım" dedi.

Ürdün'ün güvenliğinin istikrarının ve refahının yalnızca Türkiye için değil tüm bölge için önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ürdün'ün bugün yüzleştiği problemlerin muhtemelen buradaki herkesten daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz çünkü Türkiye'de aynı zorluklar ile mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ürdün'ün yükünü paylaşmaya ihtiyacı var"

Bu problemlerin arasında Orta Doğu'daki problemler, mülteci krizi Irak'taki istikrarsızlık, terörle mücadele gibi maddelerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İşte bu yüzden Ürdün'ün daha iyi işbirliklerine ve yükünü paylaşmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"Ürdün'ün politik reform vizyonunu memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz"

Türkiye'nin Ürdün'e yardım konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığını aktaran Çavuşoğlu, "Ürdün'ün dolaylı yatırıma imkan sağlayan politik reform vizyonunu memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Türkiye'de bu durumdan faydalandı. Türk şirketlerini Ürdün'e daha fazla yatırım yapmalarını konusunda teşvik ettik. Bunu sadece Ürdün'ü çok sevdiğimiz için değil Ürdün'de şirketlerimiz için fırsatlar gördüğümüz için de yaptık" dedi.

"İsrail turistlere problem çıkarmaya son vermeli"

Ürdün'ün turizm sektöründe de fırsatlara sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ürdün giderek önemli bir Turzim durağı haline geliyor ama problem şu ki İsrail Kudüs'ten Ürdün'e geliş konusunda ve aksi yönde de turistlere problem çıkarıyor. İsrail turistlerin Ürdün'ü ziyaret etmeleri konusunda problem çıkarmaya son vermeli" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA