Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Laya'nın görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında iki ülkedeki son durum, turizm konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.

Kaynak: AA