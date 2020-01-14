Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

14.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:56
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede, İspanya'daki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak görevlendirilen avukat Gonzalez Laya'yı bu görevinden dolayı kutladı.

Kaynak: AA
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