Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İspanyol mevkidaşı Albares'i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirterek, "İkili ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmede hemfikiriz. 7. Türkiye-İspanya Hükümetlararası Zirve'nin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Son olarak ülkesinin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Jose Manuel Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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