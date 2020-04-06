Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronaya yakalanması sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronaya yakalanması sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA Kaynak: İHA