Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronaya yakalanması sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
06.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronaya yakalanması sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
Kaynak: İHA