Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır. İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman esasen bunu savunanların, ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz"

-"Esasen popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin hatta siyasetçilerinin ve medyanın İslam düşmanlığını ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez"

KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu.

Kaynak: İHA