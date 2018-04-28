Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Moskova'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Muahmmed Cevad Zarif ile görüştü. İki liderin Türkiye-İran ekonomik ve turizm işbirliği, Suriye'deki durum başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldığı kaydedildi. - MOSKOVA