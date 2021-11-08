Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bildirmişti.
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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