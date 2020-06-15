Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
15.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:48
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
- İstanbul
İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 buçuk saat sürdü. İki bakanın öğle saatlerinde bir açıklama yapması bekleniyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA