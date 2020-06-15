DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF İLE BİR ARAYA GELDİ DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 1 buçuk saat sürdü. İki bakanın öğle saatlerinde bir açıklama yapması bekleniyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA