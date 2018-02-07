Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Çavuşoğlu, sonrasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve gündemdeki bölgesel konular yer aldı.

(İHA)