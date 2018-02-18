Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a Taziyede Bulundu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a Taziyede Bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i arayarak İsfahan Eyaleti yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a Taziyede Bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i arayarak İsfahan Eyaleti yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İran'da iç hat seferi gerçekleştiren bir uçağın bugün İsfahan Eyaleti yakınlarında düştüğü ve 66 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Bakanımız da İran Dışişleri Bakanı Sayın Zarif'le görüşerek taziyede bulunmuştur" denildi. - ANKARA

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