Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti
07.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Fuad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Fuad Hüseyin'i tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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