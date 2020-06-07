Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı.
07.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Fuad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Fuad Hüseyin'i tebrik etti.
Kaynak: AA