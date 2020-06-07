Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Hüseyin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Fuad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Fuad Hüseyin'i tebrik etti. Kaynak: AA