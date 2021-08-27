Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Bağdat'ta düzenlenecek Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere 28 Ağustos 2021 tarihinde Irak'ı ziyaret edecektir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı