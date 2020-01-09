Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

09.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti 'ta, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı'ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


Başbakan Adil Abdulmehdi ile de görüşen Çavuşoğlu'nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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