Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı'ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Başbakan Adil Abdulmehdi ile de görüşen Çavuşoğlu'nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.