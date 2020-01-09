Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu-Abdulmehdi görüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.



Bakan Çavuşoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA