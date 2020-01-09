Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu-Abdulmehdi görüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA