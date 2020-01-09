Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.

09.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'ta Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi.


Çavuşoğlu-Abdulmehdi görüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.


Bakan Çavuşoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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