Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
10.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, çarşamba günü Londra'ya yaptığı ziyarette Financial Times'a verdiği röportajda, iki taraf arasında prensipte anlaşmaya ilişkin hiçbir görüş ayrılığı olmadığını ancak bazı teknik konulara son halinin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Serbest ticaret anlaşması müzakereleri için "Çok iyi gidiyor ve sonuçlandırmaya çok yakınız." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizin hacmine bakarsanız, bunun yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor ve bu konuda mutabık kaldık. Yüzde 5'i ise tarım ürünleri ve hizmetlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

20 milyar dolarlık hedef

İngiltere'nin Türkiye'nin "stratejik müttefiki" olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, İngiltere'yle Brexit sonrası dönemde ikili ticareti arttırmayı kararlaştırdıklarını, bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin altını çizdi.

Ticaret bakanları görüşecek

Gazeteye konuşan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığından üst düzey bir yetkili de ticaret anlaşması görüşmelerinin "iyi ilerlediğini" ve Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ranil Jayawardena'nın gelecek hafta Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Öte yandan haberde, İngiltere'nin Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğu ve İngiltere'yle bir serbest ticaret anlaşmasına varılmasının özellikle otomobil üreticileri, tekstil fabrikaları ve beyaz eşya üreticileri için kritik kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere-Türkiye arasındaki toplam ticaretin geçen yıl 18,8 milyar sterline ulaştığı hatırlatılan haberde, Türkiye'de aralarında BP, Shell, Vodafone, HSBC, Aviva ve Diageo'nun da olduğu 2 bin 500'den fazla İngiliz şirketi bulunduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatını ise büyük ölçüde araç, beyaz eşya ve tekstil ürünlerinin oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla Güncel
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Mustafa Şentop Berat Albayrak Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Mabel Matiz Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Karar Bakan Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 14:11:07. #1.14#
title