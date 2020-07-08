Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Morton'u kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Londra'da İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'u kabul etti.
08.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Londra'da İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'u kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Londra temasları kapsamında İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'u kabul etti.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edilmesinin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunacak.
(İHA)
Kaynak: İHA