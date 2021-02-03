Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

03.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.

Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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