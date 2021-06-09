Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu