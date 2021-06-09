Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava... - Haberler
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