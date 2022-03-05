Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili üst düzey görüşmeler yaptı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı çerçevesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bir dizi üst düzey görüşme yaptı.
? NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı çerçevesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bir dizi üst düzey görüşme yaptı.
Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Bulgaristan Dışişleri Teodora Genchovska, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.