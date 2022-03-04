Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili üst düzey görüşmeler yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili üst düzey görüşmeler yaptı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı çerçevesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bir dizi üst düzey görüşme yaptı.

NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı çerçevesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bir dizi üst düzey görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Bulgaristan Dışişleri Teodora Genchovska, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili üst düzey görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili üst düzey görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili üst düzey görüşmeler yaptı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Belçika, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title