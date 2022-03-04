Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili üst düzey görüşmeler yaptı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı çerçevesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bir dizi üst düzey görüşme yaptı.
NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı çerçevesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bir dizi üst düzey görüşme yaptı.
Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Bulgaristan Dışişleri Teodora Genchovska, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.