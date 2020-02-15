Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulundu
56. Münih Güvenlik Konferansı Görüşmelerden detaylar Çavuşoğlu-Zarif görüşmesi Çavuşoğlu-Safadi görüşmesi Çavuşoğlu-Drian görüşmesi Münih Güvenlik Konferansı toplantısından detaylar MÜNİH - 56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.
56. Münih Güvenlik Konferansı
Görüşmelerden detaylar
Çavuşoğlu-Zarif görüşmesi
Çavuşoğlu-Safadi görüşmesi
Çavuşoğlu-Drian görüşmesi
Münih Güvenlik Konferansı toplantısından detaylar MÜNİH - 56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili temaslarda bulundu.