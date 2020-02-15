Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulundu
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulundu - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulundu

56. Münih Güvenlik Konferansı Görüşmelerden detaylar Çavuşoğlu-Zarif görüşmesi Çavuşoğlu-Safadi görüşmesi Çavuşoğlu-Drian görüşmesi Münih Güvenlik Konferansı toplantısından detaylar MÜNİH - 56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.

15.02.2020 20:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulundu

56. Güvenlik Konferansı

Görüşmelerden detaylar

Çavuşoğlu-Zarif görüşmesi

Çavuşoğlu-Safadi görüşmesi

Çavuşoğlu-Drian görüşmesi

Münih Güvenlik Konferansı toplantısından detaylar MÜNİH - 56. Münih Güvenlik Konferansı, 'nın Münih kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı , ikili temaslarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler