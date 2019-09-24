Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor" - NEW

24.09.2019 21:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafından düzenlenen "Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı"ya katılarak bir konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak" dedi.

Kaynak: AA