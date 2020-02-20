: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : "(İdlib'de) Ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım"

20.02.2020 03:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 03:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

"Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi sürece geçilmesi için bundan sonra nasıl birlikte çalışacağız, bunu değerlendirdik"

"Kalıcı bir ateşkesten sonra Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Bunun için de birlikte çalışacağız"

"İdlib'de maalesef rejim yine aynı Hafter gibi siyasi çözüm yerine askeri çözüme inanıyor. Dolayısıyla son zamanlarda saldırganlığını artırdı. Ama askeri bir çözümün olmayacağını hepimiz biliyoruz"

"Bu saldırıları durdurmak için Türkiye olarak çaba sarfediyoruz. Rusya ile aynı birlikte çaba sarfediyoruz"

"Burada Rusya'nın rolü çok önemli. Çünkü Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz ve rejimin de garantörü"

"Burada ateşkesi tesis etmek için çaba sarf etmemiz lazım"

"Türkiye'de darbe yapanların sorumluları en önde gelenleri Almanya'da yaşıyor. Sadece Amerika"da yaşamıyor. Bu insanlara yönelik gizli bir toplamaya gerek yok. Almanya'da faaliyetlerini çok açık bir şekilde kamuoyunun önünde sürdürüyorlar"

Kaynak: AA

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