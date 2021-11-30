Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumuna katıldıktan sonra Hollandalı mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Knapen ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından, iki ülke arasındaki ekonomik-ticari ilişkileri ve Afganistan'daki güncel durumu ele aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu'nun NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmelerine devam etmesi bekleniyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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