Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu^'nun Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag'ı karşılaması Bakanların fotoğraf çektirmesi Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu^'nun Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag'ı karşılaması
Bakanların fotoğraf çektirmesi
Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı