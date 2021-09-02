Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu^'nun Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag'ı karşılaması Bakanların fotoğraf çektirmesi Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu^'nun Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag'ı karşılaması

Bakanların fotoğraf çektirmesi

Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüştü - Haberler
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