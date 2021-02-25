Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvatistan'da İslam Merkezi'ni ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de İslam Merkezi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de İslam Merkezi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti. Burada İslam Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan ziyaretimize İslam Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz ef. Hasanoviç'le yaptığımız görüşmeyle başladık. Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin selamlarını ilettik. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra verdikleri desteği unutmayacağız. Her zaman yanlarında olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı