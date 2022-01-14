Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Radman ile yaptığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet