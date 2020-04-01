Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Radman görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye, Avrupa Birliği iş birliğini ele aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA