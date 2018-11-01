Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Zaman Katar ile Birlikte Çalıştık, Amacımız Bölgenin Barışı,...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her zaman Katar ile birlikte çalıştık, görüşlerimiz örtüşüyor, çünkü bizim amacımız bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı" dedi.

Katar'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Programda konuşma yapan Çavuşoğlu temasları için Doha'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyareti süresince yaptığı gözlemleri aktaran Çavuşoğlu, "Bu ziyaretimde Katar'ın kendine kendine, birçok alanda yeterli olabilmek için ekonomisini çeşitlendirmeye başladığını görmekten, neticelerini aldığını bizzat görmekten büyük bir mutluluk duydum ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha yapacak çok çalışmamız var"

Yüksek Stratejik Komite Toplantıları sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirten Çavuşoğlu, "Daha yapacak çok çalışmamız var, ulaşılacak hedeflerimiz var, kat etmemiz gereken mesafelerimiz var. O nedenler bir sonraki toplantı yani dördüncü toplantı önem arz ediyor" dedi.

"İkili ilişkilerimiz her alanda Allah'a şükür mükemmel düzeyde"

Gerçekleştirilen heyetler arası toplantının ilerleyen zamanlarda imzalanacak antlaşmalar için zemin hazırlayacağını belirten Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimiz her alanda Allah'a şükür mükemmel düzeyde. Diğer taraftan bölgesel konularda da her zaman Katar ile birlikte çalıştık, görüşlerimiz örtüşüyor, çünkü bizim amacımız bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı" şeklinde konuştu. - DOHA