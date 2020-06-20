Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması) Görevden alınan... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması) Görevden alınan belediye başkanlarının terörü desteklediği yönünde ciddi kanıtlarımız var. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor ve terör örgütü olmadığını iddia ediyorlar.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması) Görevden alınan belediye başkanlarının terörü desteklediği yönünde ciddi kanıtlarımız var. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor ve terör örgütü olmadığını iddia ediyorlar. Politik karar ve konuları diğerlerinden ayırmak lazım." - ANKARA Kaynak: İHA