Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
17.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Çavuşoğlu, Haiti'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Claude Joseph ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Haiti'yi ilk kez ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, sıcak konukseverliği için mevkidaşı Joseph'e teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, bugün Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise tarafından kabul edildiğini belirterek, kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

Yaklaşık 5 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moise arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, "Başkanlarımız, ikili ilişkilerimiz için önemli hedefler belirledi ve onlara ulaşmak için sevgili arkadaşım Claude ile çalışacağız. İlişkilerimizi mümkün olan tüm alanlarda, özellikle ekonomi alanında genişletmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Joseph ile görüşmesinde enerji, inşaat, yenilenebilir enerji ve diğer hizmetler ile bölgesel projeleri de ele aldıklarını vurgulayarak, "Her düzeydeki değişimimizi yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretleri sürdüreceklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı Moise'ı Türkiye'de ağırlamaktan çok mutlu olacak. Bugün, bu daveti yaptım. Ben de sevgili arkadaşım Claude'u Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olacağım." diye konuştu.

7 anlaşma imzalandı

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki temelini kısa sürede tamamlama konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasını yaptı.

İmzalanan anlaşmalardan "Türkiye ile Haiti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın, Türkiye'nin bu alanda güçlü kurumsal kapasiteye sahip olması dolayısıyla özellikle faydalı olacağını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ile Haiti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın da iki ülke halkının ikili ilişkilerini artıracağını söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki iş birliğini artıracak 2 Mutabakat Zaptı'nın da bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birincisi, siyasi bir danışma mekanizmasının kurulmasıyla ilgili. Umarım bundan sonra siyasi istişarelerimize düzenli olarak devam ederiz. İkincisi ise diplomasi akademileri arasındaki iş birliğidir. Haiti'den genç ve üst düzey diplomatları hem bakanlığımda hem de Türkiye'de misafir etmekten çok mutlu olacağım."

Gelişim ve teknik alandaki iş birliğinin, TİKA aracılığıyla artırılacağını ve bundan dolayı "Türkiye ile Haiti arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın da çok önemli olduğuna değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Haiti, geçmişte pek çok felaketle karşılaştı ve Türkiye her defasında Haiti ve Haitililere yardım elini uzattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında, salgınla mücadele etmek için Haiti tarafından alınan etkili önlemleri yakından takip ediyoruz. Pandemi sırasında Haiti'ye yardım eli uzattığımız için çok mutluyuz. Türkiye olarak mayısta tıbbi malzeme göndermiştik ve Claude'un bugün de belirttiği gibi uçağımızla TİKA'dan 3 tercüman ve ek tıbbi malzeme sağladık. Haiti'nin Kovid-19'la mücadelesinde Türkiye'den daha fazla yardıma ve desteğe ihtiyacı varsa, Haiti'nin Türkiye'nin tam desteğini aldığını bugün bir kez daha yineledik."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Haiti İstikrar Misyonununda da aktif rol oynadığını belirtti.

Ziyaret kapsamında, "Türkiye ile Haiti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması", "Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Türkiye ile Haiti arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye ile Haiti arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü 3. Sayfa
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı Güncel
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le Doğu Akdeniz'i görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Aamir Khan Yeşim Salkım Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 23:48:11. #1.15#
title