Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Güvenlik Konseyi'ne beyanda bulundu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Güvenlik Konseyi'ne beyanda bulundu

ANKARA (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerine ilişkin Güvenlik Konseyi kararı uyarınca periyodik raporunu sunduğu Güvenlik Konseyi toplantısına yazılı beyan iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Güvenlik Konseyi'ne beyanda bulundu
24.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:58

ANKARA (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerine ilişkin Güvenlik Konseyi kararı uyarınca periyodik raporunu sunduğu Güvenlik Konseyi toplantısına yazılı beyan iletti.

Bakan Çavuşoğlu beyanında, Filistinli sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımının, keyfi gözaltıların, Kudüs'ün statüsünün aşındırılmasına yönelik girişimlerin, Gazze'ye yönelik ablukanın ve yasa dışı yerleşimlerin Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerine verdiği zarara dikkat çekti. Çavuşoğlu, yasa dışı yerleşimlerin daha da artırılmasının engellenmesi için uluslararası topluma çağrısını yineledi. Bakan Çavuşoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin Filistin Devletine 15 ton tıbbi malzeme yardımı yaptığına ve 5 milyon dolar doğrudan ilave bütçe katkısı sağlayacağına işaret etti. Çavuşoğlu, Gazze'de aciliyet arz eden durum karşısında, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, Gazze İslam Üniversitesi'ne karantina merkezi olarak kullanılmak üzere nakledildiğini bildirdi. İsrail'in ilhak planının uluslararası hukukun ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının vahim bir ihlalini teşkil ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, böyle bir adımın iki devletli çözümün sonu olacağının, uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun bu plana karşı çıktığının, Filistin halkının meşru haklarının korunması için Türkiye'nin Filistinli kardeşlerine tam destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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