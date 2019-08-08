Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz" "Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler...
08.08.2019 21:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz"
"Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"
"Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: İHA