Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gürcistan'la ilişkilerimize çok önem veriyoruz"

23.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiflis'te Uluslararası Gürcistan Maarif Okulunun açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Gürcistan'la ilişkilerimize çok önem veriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, katıldığı törende 2017 yılında Tiflis'te Türk vatandaşlarına yönelik eğitim faaliyetlerine başlayan okulla ilgili olarak, "95 öğrencisinin olduğu öğrendim. Bu sayının ileriki yıllarda daha çok artacağını, yine Gürcistan'da, sadece Tiflis'te değil diğer şehirlerde de yeni okullar açılacağını şimdiden söylemek isterim ve buna inanıyoruz. Özellikle Türkçenin yanında Gürcüce, İngilizce ve Rusça eğitim vermesi okulumuzun tam anlamıyla uluslararası bir okul olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, faaliyetlerin yüzden fazla ülkede tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar bu çalışmalar 100'den fazla ülkede devam ediyor. Sadece ana okul, ilköğretim okulu değil liseler, üniversiteler de başarıyla işletiliyor. Eğitim kalitesi tüm ülkelerde velilerin ve ülkeleri yönetenlerin takdirini kazanıyor" dedi.

"ÇİN'İ, PEKİN'İ LONDRA'YA BAĞLIYORUZ"

Eğitim alan öğrencilerin ileride Gürcistan'da çalışmalar yapacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Öğrencilerimiz inşallah burada eğitimini aldıktan sonra ileride Gürcistan'a güzel hizmetler yapacaktır. Gürcistan da tıpkı Türkiye gibi, tıpkı bu bölgedeki ülkeler gibi çok kültürlü, çok etnik yapılı bir ülkedir ve bu ülkede herkes Gürcistan'ın geleceği için iyi eğitim alarak ileride önemli görevler alacaktır" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan-Türkiye ilişkilerine verdiği önemi vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gürcistan'la ilişkilerimize çok önem veriyoruz, bizim için önemli bir ortak, stratejik bir ortak. Ama Gürcistan ve Azerbaycan'la birlikte Kafkasların ve bu bölgenin istikrarına da katkı sağlıyoruz ve hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte artık Çin'i, Pekin'i Londra'ya bağlıyoruz ve önümüzdeki süreçte buna benzer önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bölgenin barışına, istikrarına birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla aynı şekilde hem ticarete hem ulaşıma katkı sağlıyoruz. Bugün tüm alanlarda güçlü bir şekilde ilişkilerimizi ve bölgedeki işbirliğimizi nasıl geliştireceğiz onları konuşacağız ve geleceğe yönelik eylem planımızı da inşallah imzalayarak bunun uygulaması için birlikte çalışacağız."

"BURADA VE BAZI ÜLKELERDE TÜRKİYE'DE DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNAN FETÖ'NÜN OKULLARI VAR"

Bakan Çavuşoğlu, "Gürcistan'da Maarif Okulunun açılması gerçekten de Gürcistan'ın eğitimine katkı sağlamaktadır. Burada Gürcü öğrenciler, ayrıca Azeri öğrenci kardeşlerimiz, Türkiye'den gelen insanlarımızın çocukları evlatlarımız burada kaliteli bir eğitim almaktadır. Maarif Vakfı Okullarının kalitesi her zaman o okulların bulunduğu ülkelerdeki eğitim kalitesi ortalamasının üzerindedir. Daha da iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla burada çocukların özellikle Gürcüce, Türkçe, İngilizce, Rusça öğrenmesi çocuklarımızın geleceğe hazırlanması bakımından önemlidir, bu ülke için de önemlidir. Ayrıca burada ve bazı ülkelerde Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün okulları var. Onlar sinsice zaten okullar aracılığıyla tüm bölgelerin yapılarına sızmaya çalışıyorlar. Burada o okulların tekelini kırmak için de burada yaşayan insanların da çocuklarını daha güvenli okullara göndermesi bakımından da Maarif Vakfının önemi büyüktür" ifadelerini kullanarak Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği ülkelerde önemli olduğunu vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İHA