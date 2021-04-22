Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Dışişleri Bakanı dostum Zalkaliani ile Bükreş'te bir araya gelmekten memnunum. Bölgesel ve ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme kararlılığını yinelediklerini aktararak, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Demet Akalın Toprak Sergen
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:18:46. #1.16#

title