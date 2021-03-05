Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşıyla telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşıyla telefonda görüştü

05.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen mevkidaşını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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