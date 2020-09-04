Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı (1) Açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasında ara buluculuk yapmak istemesine ilişkin, "NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a da görüşünü sordu ve Yunanistan olur verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasında ara buluculuk yapmak istemesine ilişkin, "NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a da görüşünü sordu ve Yunanistan olur verdi. Oluru aldıktan sonra NATO Genel Sekreteri açıklama yaptı ama maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi ve Yunanistan bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında, gündeme ilişkin soruları yanıtladığı bir basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Türkiye ile Yunanistan'ın teknik görüşmeler gerçekleştirmek üzere anlaştığı" açıklamasına değinen Çavuşoğlu, "Bir kazanın ve bir çatışmanın yaşanmaması için teknik düzeyde Yunanistan'ın da Türkiye'nin de içinde olduğu görüşmelere başlaması konusunda bizim görüşümüzü sordular biz de 'Memnuniyetle' dedik. Biz her zaman görüşmeden yanayız." ifadesini kullandı.

Stoltenberg'in "Bunu açıklayabilir miyiz?" sorusunu da olumlu yanıtladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Aynı soruyu Yunanistan'a da sordular. NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a da görüşünü sordu ve Yunanistan olur verdi. Oluru aldıktan sonra NATO Genel Sekreteri açıklama yaptı. Ama maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi ve Yunanistan bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

Çavuşoğlu, benzer bir girişimin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da yapıldığını belirterek, "Öyle bir teklife de evet dedik. Tarafsız bir yerde buluşabiliriz dedik ama ön koşulsuz bir şekilde buluşuruz. Daha sonra Borrell, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da görüşeceğini söyledi. Sonra Dendias'ın hayır dediğini öğrendik." diye konuştu.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de haksız olduğuna ilişkin Batılı ülkelerden de yorumlar geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Yunanistan'a en çok desteğin ise Fransa'dan geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan kim? Fransa. Fransa'nın da başka derdi var. Doğu Akdeniz ile Fransa'nın ne ilgisi var?" ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA